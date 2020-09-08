نشرت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة ” أصالة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تجمعها بالإعلامية ” رضوى الشربيني ” .

وكشفت شام الذهبي في تعليقها على الصورة عن حبها الشديد لرضوى الشربيني وعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهما واصفة إياها ب ” المرأة الخارقة ” .

فكتبت قائلة : ” لا توجد كلمات يمكنها أن تصف ماذا تعنين بالنسبة لي .. أنتي أختي وصديقتي وقدوتي .. أحبك إلى ما لا نهاية أيها المرأة الخارقة ” .

فيما علقت رضوى الشربيني على ذلك وكتبت : ” أنا بحبك حب ميتوصفش .. وإنتي بالنسبة لي بنتي مش أختي الصغيرة .. يارب يحميكي ويحفظك ويخليلك أمك الست الجدعة اللي عرفت تربي وإخواتك وكل الناس اللي بتحبك يا أطيب واحدة في الدنيا .. بحبك يا شام ” .