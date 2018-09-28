شاهدوامنظراً خلاباً .. صاعقة تضرب “برج ساعة مكة”

ضربت صاعة مساء اليوم برج ساعة مكة المكرمة مشكلة لوحة جمالية ومنظراً طبيعياً خلاباً. ووثق مقطع فيديو، التقطه أحد المتابعين، لحظة ضرب الصاعة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة مساء اليوم. وكانت أمطار متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة هطلت لليوم الثالث على التوالي على مكة المكرمة، صاحبتها أصوات شديدة للرعد؛ حيث تساقطت حبات البرد على معظم أحياء العاصمة المقدسة.

وتركزت غزارتها على أحياء الشرقية والشمالية من العاصمة المقدسة، وشملت: الزيمة والجعرانة وشرائع النخل والفيحاء والنوارية والعمرة والستين، كما شملت: شرائع المجاهدين والمخططات والعزيزية والمنطقة المركزية ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم وهناك فرصة لاستمرار الهطولات. بدوره، أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للرئاسة العامة للأرصاد تحذيراً متقدماً باللون الأحمر باستمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تُصحب بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة. وقالت “الأرصاد”: إن التنبيه يشمل مكة المكرمة والزنيقة والأجزاء المجاورة لها، وبينت أن الحالة بدأت من الساعة 5 من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.