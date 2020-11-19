أقيم أعلى ​مصعد خارجي​ في العالم المعروف بـ “100 تنين” والبالغ طوله حوالي الـ 362 متراً، في حديقة “​تشانغجياجيه​” الواقعة وسط ​الصين​.

وفي التقاصيل يطل هذا المصعد على مناظر طبيعية خلابة، ويبلغ طوله 362 متراً، كما وأن بمقدوره الوصول الى القمة بسرعة قياسية تقدر بـ 88 ثانية فقط، ويستقل المصعد ما يقارب 8 آلاف سائح يوميا، ويبلغ ثمن تذكرة ركوبه 19 دولاراً أميركياً، ويتألف المصعد من حجرتين زجاجيتين تستوعب الواحدة منها ما يصل إلى 50 شخصاً في وقت واحد.



وأشار مدير الشركة التي تشغّل “100 تنين”، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى إنّ المكان مميز بمناظره الطبيعية، كما أن طبيعة الجرف الجيولوجية تعد مثالية لتركيب مثل هذا المصعد الذي يجذب السياح سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها وأن المنطقة تشتهر بإلهامها للمخرج الأميركي جيمس كاميرون لكتابة فيلم “أفاتار”، الحائز على جائزة “أوسكار”، والذي تم تصويره فيها.

يذكر أن المصعد الذي بلغ كلفة تشييده حسبما ذكرت صحيفة “الشعب” الصينية 13.7 مليون دولار، قد توقف عن العمل في فترة تفشي وباء كورونا وجراء قرارات الإقفال التي طالت العديد من الدول كإجراء للحد من إنتشار الوباء.



أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم

أطول مصعد خارجي في العالم