شاهدوا أميرة بحرينية مشت على منصة عرض أزياء في ميلانو.. خمنوا من هي؟

من المعروف أن منصات عروض أزياء ميلانو تفاجئ العديد من الأشخاص في كل موسم. وإذا كنت تتساءل عن مفاجأة هذا العام، فهي مشاركة المحامية ومدونة الأزياء، دانة آل خليفة بالعرض.

وآل خليفة هي في الواقع أحد أفراد الأسرة البحرينية الحاكمة “آل خليفة”، وكانت الأميرة قد نشرت صوراً لها أثناء مشاركتها في عرض أزياء “دولتشي أند غابانا” لربيع العام 2019.

وبالنسبة لإطلالتها، فكانت تتزيّن بالورود بشكل كامل، بدءاً من تسريحة شعرها إلى حذائها. ولم يكن مكياج آل خليفة مبالغاً فيه، إذ وضعت أحمر شفاه بارز اللون حتى يتماشى مع إطلالتها.

وعلقت الأميرة على العرض عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، إذ كتبت “شكراً دولتشي أند غابانا للسماح لي بتجربة شيء كبير، كان حلماً بالفعل”.

وشاركت الأميرة اللحظات التي قضتها خلف كواليس عرض الأزياء، كما التقطت صوراً مع العديد من عارضات الأزياء الأخريات اللواتي كن جزءاً من العرض.

ويُذكر، أن الأميرة قد أسست علامتها التجارية “The overdressed”، وهي عبارة عن مجوهرات ترتديها النساء، وبشتى الأشكال والأحجام والألوان.