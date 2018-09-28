شاهدوا.. أول سيارة ​طائرة​ في العالم قريباً في الاسواق

هي اللحظة التي لطالما انتظرها العالم، والتي على اثرها أصبح من الممكن ان تتحول ال​سيارة​ الى طيارة تطير بنا الى الأماكن العالية.

وفي التفاصيل فقد تحدد موعد طرح أول سيارة ​طائرة​ في العالم، من إنتاج شركة “تيرافوجيا”، ومقرها في الولايات المتحدة، وهي شركة فرعية لمجموعة “جيلي” الصينية للمركبات، وقال كريس جاران الرئيس التنفيذي الأول في شركة تيرافوجيا بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن الموديل الأول الذي طورته شركة تيرافوجيا المحدودة، سيتم تسليمه في عام 2019.

أما مجموعة جيلي فاشارت الى ان طراز السيارة قادر على استيعاب شخصين، فيما يحتاج إلى مدرج للإقلاع والهبوط، ولا يستغرق التحويل بين نمطي الطيران والقيادة إلا دقيقة واحدة.

الى ذلك تم تحديد المجموعة الاولى من المستخدمين الذين سيستفيدون من السيارة الجديدة وستكون المجموعة الأولى من الولايات المتحدة، فيما لم يحدد سعر السيارة حتى الآن.