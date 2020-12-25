أظهر وليد مقداد نجم قناة طيور الجنة خطيبته لأول مرة، بعدما أعلن لجمهوره أنه أعدّ مفاجأة لهم، فحظي مقطع الفيديو المصور بردود فعل واسعة بين المتابعين.

ووثق وليد في البداية والده قائلاً إنهم يستعدون للسفر إلى الكويت وذلك للاستمتاع بالأجواء هناك وسط فرح غامر ظهر على العائلة مع انتظار الجمهور للإعلان عمن سيتحدثون إليه في الكويت.

بعد ذلك أظهر الوليد على شاشة هاتفه خطيبته في أول ظهور لها، ليؤكد شقيقه عصومي أن وليد نسق مع نور قبل ظهورها أمام الجمهور وأعدوا معاً هذه المفاجأة للجمهور، فرحبت نور بالمتابعين عندما لوّحت بيدها بخجل.

وتدخل الأب خالد مقداد ومازح نور كما سألها إن كانت ستتخرج في نهاية هذا الفصل الدراسي في حين أن وليد سيتخرج من الجامعة بعد 4 سنوات وسط ضحكات العائلة من الجميع.

وظهرت نور وهي خجولة في الفيديو فعلق خالد مقداد على صمتها أمام الكاميرا، فأشارت الأم إلى أن نور هادئة جداً بطبيعتها ليقوم وليد بإنهاء المكالمة مع نور لبدء تحدٍّ جديد أمام المتابعين تُشارك فيه العائلة بالكامل.

والتحدي الذي أطلقه عصومي عبارة عن لعبة لطيفة حيث قام أحد أفراد العائلة بتغطية عيونه لإيجاد أحد الأغراض في حين يحاول باقي أفراد الأسرة تضليله.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث وجه أحد المتابعين تساؤلاً لوليد:” وليد انت صار الك تقريبا سنة خاطب متى رح تتزوج؟”، وكتب آخر:” يا الله على ايام ٢٠٠٨ كنت اشوفهم اطفال واليوم صارو كبير ربي يحفظهم”.

كما تلقت نور العديد من التعليقات كان أغلبها يتمحور في إطار أنها رقيقة ولطيفة جداً كما أنها تتمتع بذوق وجمال بسيط.

يذكر أن وليد مقداد كان قد نفى انفصاله عن خطيبته قبل أشهر قليلة عندما راجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

ووفق المعلومات فإن وليد أكد أنه يرتب للزواج من خطيبته نور بعد انتهاء فيروس كورونا وخروج البلاد من العزل الصحي، دون تحديد موعد رسمي للمناسبة.

وخطيبة وليد من موليد 1999 وهي بنفس عمره وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده أي أنها من العائلة