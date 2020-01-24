شاهدوا إبليس.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويسيء للذات الإلهية

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر عبر تطبيق “تيك توك” بشكل مريب ويسيء للذات الإلهية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشخص يضع مكياج بطريقة غريبة ، ويطلق على نفسه إبليس .

وتعمد الشخص الإساءة للذات الإلهية قائلاً: ” هلا صباح الإلوهية صباح الملوخية” ، وذلك بينما كان يستمع للموسيقى بصوت عالٍ بحسب صحيفة “المرصد”.