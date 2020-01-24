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شاهدوا إبليس.. شخص يظهر بهيئة مريبة ويسيء للذات الإلهية

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إبليس

إبليس

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر عبر تطبيق “تيك توك” بشكل مريب ويسيء للذات الإلهية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشخص يضع مكياج بطريقة غريبة ، ويطلق على نفسه إبليس .
وتعمد الشخص الإساءة للذات الإلهية قائلاً: ” هلا صباح الإلوهية صباح الملوخية” ، وذلك بينما كان يستمع للموسيقى بصوت عالٍ بحسب صحيفة “المرصد”.

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