بحسب عدة مصادر، فيديو لمتطرف أسترالي يعتدي بوحشية على سيدة محجبة وحامل بشهرها التاسع بمقهى في أستراليا، وبحسب الشهود اقترب المجرم من طاولة 3 محجبات وصرخ بوجههن بخطاب عنصري ومعادي للإسلام بدون وقوع أي استفزاز واضح، ثم بدأ بلكم السيدة الحامل عدة مرات حتى سقطت أرضًا وداس عليها
شاهدوا.. إعتداء وحشي من متطرف أسترالي على سيدة محجبة وحامل بشهرها التاسع
بحسب عدة مصادر، فيديو لمتطرف أسترالي يعتدي بوحشية على سيدة محجبة وحامل بشهرها التاسع بمقهى في أستراليا، وبحسب الشهود اقترب المجرم من طاولة 3 محجبات وصرخ بوجههن بخطاب عنصري ومعادي للإسلام بدون وقوع أي استفزاز واضح، ثم بدأ بلكم السيدة الحامل عدة مرات حتى سقطت أرضًا وداس عليها