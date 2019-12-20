شاهدوا.. إعلامية شهيرة تصدم معجبي كيت ميدلتون بوصفها بـ”المملة”

صدمت مقدمة البرامج الأميركية ويندي ويليامز معجبي دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في حلقة من برنامجها The Wendy Show حيث أشارت إلى أن الأخيرة “مملة” وأنها تتصرف مع زوجها الأمير ويليام بطريقة غير لائقة تماماً كما تفعل ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب تقرير لموقع النسخة الفرنسية من محلة GALA ، استندت ويليامز في هذا إلى صور ظهرت فيها كايت وهي تبعد يد وليام عن كتفها. وإعتبرت في المقابل أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يشكلان الثنائي الملكي الحقيقي.
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صدمت مقدمة البرامج الأميركية ويندي ويليامز معجبي دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في حلقة من برنامجها The Wendy Show حيث أشارت إلى أن الأخيرة “مملة” وأنها تتصرف مع زوجها الأمير ويليام بطريقة غير لائقة تماماً كما تفعل ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.