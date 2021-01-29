أثار الإعلامي العراقي بكر خالد ضجة كبيرة بين المتابعين، وذلك بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على سناب تشات مقطع فيديو يظهر فيه سيقان الاعلامية ميسم الدباغ مقدمة برنامج كهرمانة وزوجته الاعلامية هيفاء حسون.

وبعد الكثير من الإنتقادات التي وجهت له، خرج خالد عن صمته ليوضح ما حصل، ونشر صورة كتب فيها:” الحمد لله اليعرفني من بداياتي يعرف شخصيتي ويعرف انو الموضوع بالغلط والموبايل صور وحده بعد ما خلصت تصوير السناب ضل معللك”.

وأضاف:” الحمد لله مادام اني اعرف نفسي واعرف اخلاقی واخاف الله شكد ميصير حجي ميهزني لان ضميري كدام رب العالمین مرتاح. وشكرا لكل شخص شوه بسمعتي لان للاسف احنه دائما نحارب بعض ومنريد نشوف احد ينجح”.