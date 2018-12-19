شاهدوا.. إلقاء القبض على أحد مشتركي “مستر شيف” لتعذيبه “ببغاء”

بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمسك بيده ببغاء محاولاً أن يختقه إضافةً إلى مهاجمته لمالك محطة “tv8” التي يعرض عليها برنامج “​مستر شيف​” بنسخته التركية.

عمدت الشرطة التركية إلى إلقاء القبض علي ​مراد أوزديمير​ بسبب تصرفاته العدائية هذه وذلك بعد الكثير من المطالبات ولاسيما من قبل جمعيات حقوق الإنسان بمحاسبته.

وكان أوزديمير طرد من البرنامج بسبب تصرفاته العدائية ضدّ بقية المشتركين.

وخلال التحقيق معه إعترف انه كان تحت تأثير الكحول وتمت إحالته على مستشفى للطب النفسي لتحديد ما إذا يعاني أي اضطراب نفسي بسبب تصرّفاته.