شاهدوا إيفانكا ترامب بفستان والدتها الذي ارتدته قبل 28 سنة!

أطلت ابنةُ الرئيس الأمريكي،​إيفانكا ترامب​، بفستانَ والدتها إيفانا ترامب الذي ارتدته قبل 28 عامًا وهو من تصميم المصمم الأمريكي، بوب مكي أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في روما.

أقيم حفل الزفاف في فيلا أوريليا التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، وحضره إلى جانب ماركل وهاري عدد كبير من النجوم والمشاهير بينهم الأميرة أوجيني، والأميرة بياتريس، وإيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل جيمس كوردن، والمغنية الأمريكية كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم.