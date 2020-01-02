شاهدوا.. ابنة ترامب وحبيبها اللبناني الثري يحددان موعد زفافهما

حددت ابنة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الصغرى، ​تيفاني ترامب​ ، وحبيبها رجل الاعمال اللبناني الاصل ​مايكل شربل بولس​ يوم 11 كانون الثاني موعدا لزفافهما. وحسب التسريبات من المصادر المقربة فإن الزفاف سيتم في ولاية فلوريدا وقد تم توزيع بطاقات الدعوات. ويبلغ مايكل من العمر 25 سنة وهو يصغر زوجته المستقبلية تيفاني سنة واحدة ويمتلك 4 جنسيات وعائلته اللبنانية معروفة انها من العائلات الثرية في الولايات المتحدة الاميركية فوالد العريس هو اللبناني المليونير ​مسعد بولس​، الذي يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات، في قطاعات عديدة منها السيارات والمعدات والبناء.