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شاهدوا.. الاميرة شارلوت تتحول الى نسخة مصغرة عن الليدي ديانا

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الاميرة شارلوت والليدي ديانا

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ لـ”الأميرة شارلوت” ابنة الأمير وليام ولي عهد بريطانيا، من زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وجدتها ​الأميرة ديانا​ في نفس عمرها تقريبًا.

ومن الملفت التشابه الموجود بين شارلوت والراحلة ديانا في أحدث صورة لشارلوت في بطاقة عيد الميلاد وفي صورة تقريباً في نفس عمرها لديانا.

ودائماً ما تنتشر الصور المقرنة بين شارلوت وديانا التي توفيت في حادث سيارة في باريس 1997.

شارلوت ولدت في 2 مايو 2015، في مستشفى سانت ماري في لندن (بريطانيا)، هي الأخت الصغرى للأمير جورج أمير كامبريدج، وهي ابنة حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والرابعة في ترتيب العرش البريطاني.

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