شاهدوا الجناح الفاخر الذي اغتصب فيه رونالدو ضحيته ​كاثرين مايورغا​

بعد أن وصلت إتهامات التحرش والإغتصاب التي ضجّت بها الأوساط العالمية منذ بداية العام تقريباً وإلى يومنا هذا إلى لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم فريق يوفنتوس الإيطالي ​كريستيانو رونالدو​ بعد أنه إتهمته إمرأة تدعى ​كاثرين مايورغا​ بإغتصابها عام 2009.

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صوراً من داخل الجناح الفخم الذي شهد ارتكاب جريمة الإغتصاب والتي تقع داخل فندق بالمس في ولاية لاس فيغاس الأميركية.

ويظهر من خلال الصور حمام السباحة الذي يطل على شرفة الجناح، وهو المكان الذي تؤكد كاثرين أن رونالدو دعاها للسباحة فيه قبل واقعة الاعتداء عليها جنسيا.

وأشارت الصحفية إلى أن الجناح المتواجد في الطابق الـ57 من الفندق الرقم 57306، وتصل تكلفة الإقامة بداخله في الليلة إلى 775 جنيه إسترليني.

ويشار إلى أن رونالد نفى إدعاءات كاثرين هذه مشيراً إلى أنها تريد كسب الشهرة والربح المادي عن طريقه، فيما أكد فريق الإدعاء من قبلها أنه دفع لها قبل 9 سنوات بعد ارتكاب جريمته مبلغ 288 ألف جنيه إسترليني مقابل ضمان صمتها وعدم حديثها أبدا عن تلك الواقعة، لكنها تريد الآن فسخ الاتفاق وملاحقته قانونيا.