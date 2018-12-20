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شاهدوا.. العالم يتحدّى ملكة جمال الكون بمشيتها وخفتها

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Miss Philippines Catriona Gray Is Crowned Miss Universe 2018

شاهدوا.. الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018

بعد فوز ملكة جمال الفليبين ​​كاتريونا غراي​​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاماً، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك، استطاعت أن تخطف الأنظار على المسرح بمشيتها وخفتها أثناء مرورها أمام الجمهور.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحدٍ أطلق عليه إسم Lavawalk challenge بغية تحدي ملكة جمال الكون بمشيتها وحاول العديد من متابعيها تقليد مشية كاتريونا والتشبّه بها وبخفتها.

وسجّلت هذه المشاركات مواقف طريفة جداً، فمنهنّ من تعثّرت بقدميها وسقطت أرضا ومنهنّ فشلنَ في تقليد الملكة، إنما بعض المشاركات من الشباب نجحوا في تقليدها تماماً.

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