انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه الأخير للطيار أشرف أبو اليسر، وسُجّل داخل المستشفى حيث كان يتلقّى العلاج بعد معاناته من وعكة صحية أدت الى وفاته. وبدا أنه يتحدث عن دعوى قضائية قد تكون تلك التي رفعها على الفنان محمد رمضان.

وأثار الفيديو اهتمام الكثير من المتابعين وتعاطف معه معظم هؤلاء مهاجمين رمضان، وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 262 ألف مشاهَدة.

ويُشار إلى ان الطيّار رحل عن عالمنا بعد أسابيع قليلة من صدور حكم لصالحه بـ6 ملايين جنيه مصري ضد النجم المصري.

وتعود وقائع القضية إلى صورة نشرها رمضان بعدما التقطها داخل قمرة القيادة في الطائرة التي يقودها أبو اليسر، مما أدى إلى وقف الأخير عن العمل وإلى رفع العديد من الدعاوى والتي انتهت آخرها بالحكم الصادر بإلزام رمضان دفع ستة ملايين جنيه تعويضاً له.

وفي المقابل، قبلت محكمة جنح مستأنف الدقي استئناف رمضان على حكم حبسه سنةً لاتهامه بسبّ وقذف الطيّار أبو اليسر. إلا أن هناك دعوى أخرى كان قد رفعها الطيّار الموقوف عن العمل ضد النجم ومن الممكن أن تنظر فيها دائرة التعويضات في تشرين الأول/ أكتوبر.