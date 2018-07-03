شاهدوا بالصور.. فضيحة جنسية لمعلق BeIn القطرية مع صديقة ابنته

كشفت صحيفة “The Sun” البريطانيّة عن فضيحة جنسيّة طالت أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة.

وجاء بالفضيحة أن محامية تدعى لوسى روز، كانت تعمل بهيئة الاستثمار القطرية، هي من سرّبت الفضيحة بعدما اكتشفت جيما كيز ابنة المعلق الرياضي ريتشارد كيز، رسائل غرامية متبادلة بينه وبين صديقتها.



وقالت جيما إنها أرسلت الى صديقتها مجموعة من الرسائل، هدّدتها بالانتقام منها بعد خيانتها وسلب والدها منها، حيث قالت “لا يمكنني تبرير ما فعلته، لكنني شعرت أن والدى قد سُرق مني، وأدّت الى دمار علاقتي بأبي وعائلتي بسببها”.

وقالت الصحيفة إن ريتشارد كيز”، المذيع السابق في قناة سكاي سبورتس، كان استقال من القناة عام 2011 بسبب خلافات حول تعليقات مثيرة للجدل صرح بها.

ومنذ ذلك الحين، انتقل ريتشارد إلى قناة BeIN Sports ليصبح أحد أهم الواجهات الإذاعية بها، وأصبح يقدّم تغطيات مباريات كأس العالم.