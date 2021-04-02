أظهر مقطع فيديو الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، يتعثر عدة مرات متتالية أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية في أعقاب إطلاق النار الثلاثاء الماضي.

إلى ذلك، التقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته.

وقبيل دخوله الطائرة، عاد الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما ليلقي التحية مودعا الصحافيين.



