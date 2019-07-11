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شاهدوا بعد اقتحامها نهائي دوري الأبطال شبه عارية.. العارضة الحسناء تعيد المحاولة

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‘We failed Copa America’: Blonde bombshell pitch invader Wolanski reveals SECOND big-match stunt

كشفت عارضة الأزياء الحسناء كينسي فولانسكي التي اقتحمت الملعب بثوب سباحة مثير أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أنها حاولت أن تعيد الكرّة في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل.

إذ أفادت فولانسكي عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، أنها كانت تخطط مع حبيبها فيتالي زدوروفيتسكي لإقتحام الملعب في البرازيل انما محاولتهما باءت بالفشل.

 

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I’ll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying 😂 flew to brazil, dressed up in disguise, made it to our seats and it ended in Vitalys bad ass getting tackled by 20 security guards. We are out of jail and now enjoying our time in Brazil! ❤️ @vitalyzdtv

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وقالت: “أعترف لقد فازت كوبا أميركا علينا، ولكن كانت لدينا محاولة جهنمية… حطينا الرحال في البرازيل تنكرنا وخبأنا ملامحنا وتوجهنا إلى مقاعدنا لكن انتهى الأمر بالقبض على فيتالي من قبل 20 عنصراً من الأمن”.

وأضافت فولانسكي أنه بعد القبض عليهما ودخلا الى السجن، وتابعت: “تم الإفراج عنا الآن ونستمتع بوقتنا في البرازيل.. إذا كنت خائفاً من الفشل فلن تنجح أبداً”.

يذكر أن العارضة الروسية الحسناء البالغة من العمر 22 عامًا، تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما اقتحمت أرض الملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في مدريد منذ أسابيع، شبه عارية مرتدية ملابس سباحة سوداء.

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