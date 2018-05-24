شاهدوا.. تحرش جنسي في ‘ماكدونالدز’

قالت رويترز إن 10 عاملات لدى “ماكدونالدز”، في العديد من المدن الأميركية، قدمت شكاوى بالتحرش الجنسي ضد مطعم الوجبات السريعة.

وأوضح المصدر أن عشر عاملات، يشتغلن في مطاعم ماكدونالدز بمدن ديترويت وشيكاغو ولوس أنجلوس وست مدن أخرى، قدمن خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى بالتحرش الجنسي إلى لجنة تكافؤ فرص العمل في أميركا.

وقالت المشتكيات، بمن فيهن قاصر تبلغ من العمر 15 عاما من سانت لويس، في مؤتمر صحفي، إنهن تعرضن للتجاهل والاستهزاء بسبب تبليغهم عن ما تعرضن له من مضايقات أثناء ممارسة عملهن.

وتزعم العاملات أن زملاءهم في العمل، وخصوصا المشرفين عليهن، ضايقوهن من خلال حركات غير أخلاقية وعرضوا أنفسهم عليهن.

وقالت كيمبرلي لاوسون (25 عاما)، التي تجني 8.75 دولار في الساعة بماكدونالدز في كانساس سيتي “شعرت أنه ليس أمامي أي خيار ثان سوى تحمل هذه المضايقات.. لكن في وقت من الأوقات كان يجب علينا أن نتصدى لهذه الأمور”.

هذا وذكر تيري هيكي، المتحدث باسم ماكدونالدز، أن الشركة تتوفر على سياسات تحظر التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن الإدارة ستأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في الموضوع.