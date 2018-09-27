شاهدوا.. تحويل كنيسة أثريّة إلى مسجد في ألمانيا!

افتتح اليوم الأربعاء في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا مسجد النور، الذي كانت بنايته في وقت سابق كنيسة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تحويل دار عبادة تابعة لاتحاد الكنائس الإنجيلية في ألمانيا (EKD) إلى مصلى خاص بالمسلمين.



وكان من المنتظر افتتاح مسجد النور في تشرين الأول 2013، بيد أن الافتتاح تأخر عدة مرات بسبب أعمال إعادة البناء، التي كانت أكثر صعوبة مما هو متوقع، فضلاً عن مشاكل آخرى متعلقة بالتعديلات على الكنيسة السابقة والمصنفة كمحمية أثرية.



وكانت الكنيسة – التي بُنيت عام 1961 – قد أغلقت سنة 2002 بسبب تراجع أعداد المصلين فيها، ليتم بعد ذلك بيعها إلى مستثمر. وفي سنة 2012 اشترى المسلمون الكنيسة وأعلنوا عزمهم تحويلها إلى مسجد، ما تسبب آنذاك في جدل داخل ألمانيا.

يشار إلى أن مسلمي مسجد النور كانوا يؤدون صلواتهم منذ سنوات في مرآب سيارات تحت الأرض في منطقة “سانكت جورج” في هامبورغ، حسب ما أشار إليه دانيال عابدين، مدير نفس المسجد.