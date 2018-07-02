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شاهدوا.. ترامب في حفل زفاف من دون سابق إنذار

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وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه فجأة في صالة يجري فيها حفل زفاف، ما شكل مفاجأة كبيرة للعريسين والمدعوين.

وذكر موقع “TMZ” المتخصّص بأخبار المشاهير، أنّ الحادثة حصلت في نادي ترامب للغولف في الملعب الوطني في نيوجرسي، حيث وصل الرئيس الأميركي على متن طائرة مروحية، من دون سابق إنذار، ودخل القاعة التي أقيمت بها مراسم العرس.

ترامب لم يعامل من قبل العروسين كضيف غير مرغوب به، فقد تعالت صيحات الحاضرين، بحسب مقطع فيديو، تقول له مرحبة: “نحن نحبك”.

بدوره، أخذ الرئيس الأميركي وعداً من أحد الحاضرين بأن يتولى رعاية العروسين. وقد صافح العريس واحتضن العروس مقبلاً إيّاها على خدها، وقوبل ذلك بموجة من التصفيق الحار وصيحات الاستحسان من قبل المحتفلين. وغادر ترامب القاعة بعد التقاط صورة جماعية.

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