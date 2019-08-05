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شاهدوا.. “تسونامي” إصطناعية توقع عشرات الضحايا في حوض سباحة في الصين

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Viral video shows a massive wave crash down on dozens of tourists at a 'tsunami pool' in China

تعرض 44 صينياً لكسور وخدوش، وذلك بعد حدوث خلل ميكانيكي في موجة “تسونامي” إصطناعية، إعتمدها القسم الفني في حوض السباحة، وكانت أكبر من المتوقع، حيث وصل إرتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، خلال إستجمام ​الصين​يين داخل ​حوض سباحة​ في منتزه مائي يقع في مدينة لونغ جينغ في شمال شرقي الصين، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنيغ بوست” الصينية الناطقة بالإنجليزية.
معظم المصابين غادروا المستشفى، ولايزال هناك 5 أشخاص يتلقون العلاج بسبب وجود كسور في ضلوعهم.

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