شاهدوا جثة مربوطة بسرير في منتصف الطريق تثير ذعر الأهالي

عثر المارون بطريق الوادي الطالع وهو إحدى ضواحي مدينة أبها في المملكة العربية السعودية على جثة مغطاة ومربوطة بسرير في منتصف الطريق، ما أثار الذعر بين أهالي القرى الواقعة على الطريق نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة “سبق” السعودية.

وفي هذا الاطار نقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها حقيقة ما تم العثور عليه في منتصف الطريق وهو عبارة عن جثة أحد مخالفي الإقامة.