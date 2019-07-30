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شاهدوا.. جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند

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لم تكسب ​الهند​ية ​جيزيل ثاكرال​، شهرتها من مشاراكاتها المتواضعة في الأفلام والمسلسلات الهندية، إنما بفضل مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشارك متابعيها دائماً بصور جريئة، حتى بات يشبهها البعض بالنجمة ​كيم كارداشيان​، ولقبت بكيم كارداشيان الهند.
شاركت ثاكرال ببرنامج تلفزيون الواقع الهندي big boss بجزئه التاسع، والذي يقدمه النجم الهندي ​سلمان خان​. وتصدرت بعدها، عناوين الصحف بعد تقبيلها أحد متسابقي البرنامج على الهواء مباشرةً، مما وضعها في خانة الفتيات الجريئات.

يذكر أن جيزيل ثاكرال قدمت شخصيات في بعض الأفلام، أشهرها، في فيلم “Kyaa Kool Hain Hum 3”، هو فيلم كوميدي للكبار صدر عام 2016.

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