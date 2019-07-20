شاهدوا حادث غريب.. عروس تصرع عريسها أرضاً في حفل الزفاف

تداولت صفحات كثيرة على شبكات التواصل الإجتماعي فيديو بشكل واسع، يرصد حادثاً غريباً بين عروسين في حفل زفافهما.

وأظهر المقطع المصوّر مصارعة حادة وجادة بين العروسين على ما يشبه الحلبة، بدلاً من جلوسهما في المكان المخصص لهما، أو رقصهما معاً.

واستطاعت العروس المرتدية فستان الزفاف الأبيض، أن تصرع عريسها أرضاً، وتثبت جسمه بشكل كامل، وسط تصفيق الحاضرين وصيحاتهم التشجيعية.

ولم يتم التأكد من مصدر الفيديو أو تاريخه، على الرغم من انتشاره الكثيف على الـ”سوشيال ميديا”.

ورافقت الفيديو القصير، تعليقات طريفة على غرار “كان الله في عون العريس”، و”العروس ذبحت القط من الليلة الأولى”.