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شاهدوا.. حارس أمن استرالي يختطف طفلة ليعتدي عليها ويوبخ الأم

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Security guard jailed for indecent assault of girl, 3, at Sydney mall | Nine News Australia

شاهدوا.. حارس أمن استرالي يختطف طفلة ليعتدي عليها ويوبخ الأم

حارس أمن في مركز تجاري في استراليا قام باختطاف طفلة عمرها 3 سنوات، وتوجه بها إلى منطقة غير مراقبه بالكاميرات، ليغيب حوالي 10 دقائق اعتدى فيها على الطفلة، وبعدها أعاد الطفلة لساحة الألعاب ووبّخ الأم على تركها طفلتها لوحدها، حكموا عليه بالسجن 4 سنوات ونصف.
Security guard jailed for indecent assault of girl, 3, at Sydney mall | Nine News Australia

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