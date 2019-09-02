شاهدوا.. حارس أمن استرالي يختطف طفلة ليعتدي عليها ويوبخ الأم

حارس أمن في مركز تجاري في استراليا قام باختطاف طفلة عمرها 3 سنوات، وتوجه بها إلى منطقة غير مراقبه بالكاميرات، ليغيب حوالي 10 دقائق اعتدى فيها على الطفلة، وبعدها أعاد الطفلة لساحة الألعاب ووبّخ الأم على تركها طفلتها لوحدها، حكموا عليه بالسجن 4 سنوات ونصف.

