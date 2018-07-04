شاهدوا.. حاول اغتصابها فقتلته بسكين في الشارع العام “دفاعاً عن شرفها”

اهتزت مدينة #فاس شمال المغرب، مساء الثلاثاء، على وقع #جريمة قتل بطلتها امرأة، أقدمت على قتل شاب طعناً بسكين في شارع عام مزدحم، “دفاعاً عن شرفها”، بعد أن حاول اغتصابها.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقاطع فيديو، ظهر فيها الشاب مستلقيا غارقا في دمائه، بعد أن باغتته شابة بغرس سكين على مستوى بطنه وسط الشارع العام وأمام الملأ، قبل أن يلفظ أنفاسه رغم محاولات إسعافه.

وفي مقطع فيديو آخر، اعترفت الجانية التي كانت تقف بجانب مكان الجريمة بفعلتها، وبرّرت فعلتها بأنها دفاعاً عن شرفها وعفتها، بعد أن تهجم عليها الضحيّة الشاب في منزلها وحاول اغتصابها، مضيفة أنها سبقت واشتكت عليه لدى قوات الأمن، وقالت “دخل عليّ منزلي وأراد اغتصابي. مثلما أراد الاعتداء عليّ، أنا أيضا اعتديت عليه في قلبه”.