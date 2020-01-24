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شاهدوا.. حفل زفاف الإعلامي بندر بن سلطان بحضور مشاهير و وجهاء مجتمع

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تحت وسم #زواج_بندر_بن_سلطان تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة من مساء اليوم لقطات مصورة من حفل زفاف الإعلامي ونجم “سناب شات” السعودي بندر بن سلطان. وشهد الحفل حضور العديد من شخصيات المجتمع ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وشعراء وإعلاميين وفنانين.

وتسابق مغردون بتقديم التبريكات والتهاني والدعوات بحياة زوجية سعيدة للإعلامي بندر بن سلطان.


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