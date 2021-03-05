أثار ظهور حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عبر تطبيق “تيك توك” وهي تمارس التمارين الرياضية في “الجيم”، الكثير من ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ظهورها في ذلك المكان أمر لم يعتادوا على مشاهدته.
وتباينت تعليقات رواد التطبيق، الذين تداولوا الكثير من الصور ومقاطع الفيديو لحرير؛ إذ قال أحدهم: “قسمًا بالله أستحي أنظر لها بشهوة، لأنها حفيدة صدام، وخوالها قصي وعدي، يا ريت لو نكون لو ربع رجالها، وليه ما نكون حنا رجالها”، ليبدأ الجدل حول ذلك التعليق على موقع تويتر؛ إذ انقسم المغردون بين مؤيدٍ ومعارض.
وجاء في تعليق أحد الحسابات على الأمر قوله: “يبدو أن كونك حفيدة لشخص مثل “صدام حسين” سيحميك من التحرش وفقًا لمُستخدمي “تيك توك””، فيما أضاف حسابٌ آخر: “استحى ينظر لها بشهوه لأنها حفيده صدام بس ما استحى من ربه”، وتابع آخر: “استحى ينظر لها لأنها حفيدة صدام، يعني الباقين عادي ولا كيف ما فهمت”، وقال آخر: “الحين تبريرهم بدل “مو متسترة-مو متنقبة-مو لابسة عباية” بيصير “مو حفيدة صدام”.
وبالعودة إلى بعض التعليقات الموجودة، فقد أشار بعضهم إلى أنَّ مقاطع الفيديو تلك تعود لممثلة هندية يتابعها عبر حسابها على إنستغرام 11 مليون شخص؛ إذ جاء في تعليق إحداهن: “حقين التيك توك شادين حيلهم تصاميم لذي على اساس انها حفيدة صدام طلعت ممثلة هندية ياكثر الهبد”.
حقين التيك توك شادين حيلهم تصاميم لذي على اساس انها حفيده صدام طلعت ممثله هنديه ياكثر الهبد pic.twitter.com/C2hfqaRtRF— ً (@Runninu) March 4, 2021
وأضافت أخرى: “بغض النظر أنها هندية و مو حفيدة صدام حسين عادي عنده يناظر بنات الناس بالنظرة القذرة هذي وحفيدة صدام حسين لا ؟؟؟ معتل قسم بالله”.
بغض النظر أنها هندية و مو حفيده صدام حسين عادي عنده يناظر بنات الناس بالنظرة القذرة هذي وحفيدة صدام حسين لا ؟؟؟ معتل قسم بالله https://t.co/C1YboCTo4s— خلود
(@iiii_kh) March 3, 2021
فيما تداول آخرون مقاطع فيديو لها من حسابها عبر “تيك توك”.
يُذكر أن حرير هي حفيدة الرئيس العراقي صدام حسين ووالدتها رغد صدام حسين، وُلدت حرير في الـ 19 من تموز/يوليو عام 1986، وسمّاها جدّها صدام بهذا الاسم بعد أن فتح صفحة من المصحف وبدأ بالقراءة فوجد كلمة حرير مناسبة للتسمية، ولها حساب عبر إنستغرام يتابعها عليه 132 ألف شخص، وعادة ما تنشر صورها عليه.
على اساس ان الملعون المقبور صدام كان مؤمن وطول النهار متوضي وبيده قران ومتبع تشريعات القران وضليع في تفسير اياته ليستخرج اسماء الملعونين بزرته من القران العظيم فحاشى للقران ان يلمسه حيوان كلب مثل صدام والملعون عمره مالمس القران لانه ابليس ووسخ واصلا الاسلام والقران متبري من هذا المجرم السافل الملطخه ايديه بدم العراقيين نعلة الله على الملعون صدام وعلى ابوه وعلى وضحه ام الرجاجيل والملاعين بزرته اما بالنسبه لايتام السفاح فلن يسترجوا ان يخطوا عتبة دارهم من غير ان يتخفوا لانهم ورثوا الخوف والجبن من ابو حفره ولان ملايين العراقيين المجروحين من صدام ابو حفره يتربصون لهذه العائلة القذره المجرمه لينتقموا منهم اما الذين يستحوا ان ينظروا ويتحرشوا بعاهات ومجرمات خلفة صدام ويقولوا انهم لا يستطيعوا معاكستهن وبالمقابل يستطيعوا ان يعاكسوا بنات اخريات فنحن العراقيون الكارهون لابو حفره الملعون صدام نقول لهؤلاء نحن نحتقركم وانتم اعداء للشعب العراقي المتضرر من المجرم ولا نعتبركم من صنف الرجال لان الرجل الحر صاحب النخوه والمروءه لا يتحرش ببنات الناس سواء كانوا تبع صدام ولا غير صدام وان لا يكيل شرف بنات الناس بمكيالين بل بالعكس انتم لا تصنفوا حتى من البهائم وتبيحوا لانفسكم في التحرش بشرف كافة البنات ماعدا ايتام صدام الذي لا شرف له لمجرد انكم تؤيدون المجرم الملعون السفاح ابو حفره المشعول صدام فأنتم جبناء واخلاقكم لا تختلف عن اخلاق الذين تناصرونهم وتقديسكم لهذه العائله المجرمه واحترامكم لذكرى سفاح ومجرم واستمراركم جبر خاطر لحيوان اهدر هو واولاده الملاعين شرف الكثير من البنات العراقيات الشريفات العفيفات لا يدل الا على انكم من حثالة وايتام ومقاطيع صدام الجبان وكنتم من المستفيدين من اجرام صدام بل شاركتم بكل الجرائم التي ارتكبها المجرم ابو حفره وبعدما وقع الجرذ في الحفره هربتم خوفا من الشعب العراقي لان انتم وامثالكم من صنع الصنم وسجد له الله ينتقم من صدام ومن عائلة صدام وكل نسل ابو حفره المخنث الى يوم الدين
ماذا تقول أنت؟