صنع أحد متاجر ال​حلويات​ في أسبانيا حلويات على شكل ​العضو الذكري​ المغطى بال​شوكولا​ والمهبل المغطى بالحليب. وأطلق المتجر حلوياته في إعلان ترويجي جاذب للنظر بهدف لفت انتباه الزبائن وتحقيق نسبة مبيعات كبيرة.

واستطاع هذا الإعلان أن يغذو مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

وانهالت التعليقات على الفيديو المنتشر حيث عبر العديد من المتابعين عن أرائهم حول هذه الفكرة الجديدة إذ اعتبرها بعضهم أنها فكرة جديدة وملفتة للنظر، واعتبرها البعض الآخر مبالغة في التفكير بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية.

https://www.instagram.com/reel/CMPzbzAIX6b/?utm_source=ig_embed