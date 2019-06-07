شاهدوا.. حوار “طرشان” بين أب وطفله فيديو أسر القلوب وحقق ملايين المشاهدات

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أبا يشاهد التلفزيون وإلى جانبه طفله ويبلغ 18 شهرا يشاركه الفعل. المقطع نال 30 مليون مشاهدة وأكثر من 700 ألف ريتويت في تويتر حتى الآن

والمثير في الحوار “غير مفهوم” بين الأب وطفله، الذي على الرغم من عدم قدرته على الكلام إفهو محاور ناجح استطاع أسر قلوب الملايين.



ويظهر في الفيديو الطفل محدثا أباه بكل جدية، إلا أن كلامه غير مفهوم بالمجمل، بل هو عبارة عن “مكاغاة” لا أكثر.

وحاول الأب طوال مدة الفيديو توجيه حديث شيق لطفله وانتظار الرد، فما كان من الطفل إلا أن يكون عند حسن ظن أبيه ويرد على حديثه بكل ثقة.

المقطع نال 30 مليون مشاهدة وأكثر من 700 ألف إعادة مشاركة، ولربما الفيديو في انتظار مزيد من الاهتمام.