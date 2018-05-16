شاهدوا.. رجل أعمال هندي تحرّش جنسياً بطفلة داخل السينما ووالدتها إلى جانبها

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل أعمالٍ ستيني قام بالتحرش جنسياً بفتاةٍ صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات داخل دار سينما أثناء جلوسها إلى جانب والدتها.

والتقطت كاميرا المراقبة داخل السينما التحرّش الكامل الذي قام به الرجل KV Moitheenkutty بحقّ الطفلة وبحقّ والدتها أيضا.

وعلى الرغم من أنّ الاعتداء وقع في 18 نيسان، إلا أنّ الشرطة ألقت القبض على الرجل السبت، بعدما تسلّمت شريط الفيديو في 26 من الشهر الفائت من قبل جمعية تُعنى بالأطفال.

وذكرت المواقع الإلكترونية أنّ الشرطة انتظرت حتى انتشار فيديو الاعتداء على المحطات التلفزيونية قبل أن تقوم باعتقال الرجل الذي اعترف بذنبه.

يُذكر أنّ الرجل يملك متاجر لبيع المجوهرات في عدّة مناطق هندية في الشرق الأوسط أيضا.

وتعيش الضحية اليوم في منزل للرعاية وتقوم الشرطة بالتحقيق مع الوالدة التي قد تكون على علم بالتحرّش وشريكة به.