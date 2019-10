شاهدوا.. ردة الفعل الطريفة لطفل عمره سنتين على تحوّل دكتور بانر لـ Hulk

نال مقطع فيديو يظهر ردة فعل طفل صغير بعمر السنتين على تحوّل بروس بانر الذي ييجسد شخضيته النجم الأميركي مارك روفالو إلى ​العملاق الأخضر​ Hulk عدد مشاهدات خيالياً وصل إلى حد 8.7 مليون مشاهدة لدى تداوله بكثرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بظرف الصبي والطرافة في ردة فعله حين ظل الطفل يقول ويردد في مقطع الفيديو “لا” لعدة مرات مطالباً البطل بأن لا يفقد أعصابه كي لا يتحول إلى العملاق الأخضر قبل أن يعبر عن اندهاشه من تحول ​البطل الخارق​.

The secret way of stopping Dr. Banner from turning into the Hulk 🤫💚 https://t.co/4ZuYG5nEgs

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 11, 2019