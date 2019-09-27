شاهدوا ردة فعل فتاة مخمورة تجاه شرطي حاول القبض على صديقها أمام ملهى ليلي في ميامي!

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الشجار القاسي الذي وقع أمام أحد الملاهي الليلية بين فتاتين مخمورتين وشرطي ضخم في مدينة ميامي التي تقع بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الشجار بدأ عندما حاول الشرطي تقييد شاب تواجد مع الفتاتين داخل الملهى الليلي، حيث أنه تسبب في إثارة حالة من الفوضى لذلك اضطر أفراد الشرطة سحبه للخارج للتعامل معه. وما إن بدأ الضابط في وضع الأصفاد في يد الشاب حتى هرعت صديقته نحوه و ضربت الشرطي بحقيبتها، ولكنه سرعان ما دفعها بشدة لتسقط على الأرض ولا تستطيع المقاومة، حتى تم الانتهاء من القبض على الشاب وغادر المكان مع الشرطي.