شاهدوا.. زوج ينتقم من زوجته السابقة ويطلق النار على رأسها بشكل مفاجئ

أطلق رجل مقنع النار على زوجته السابقة داخل متجر لبيع الملابس في البرازيل بعد أن هاجمها بشكل مفاجئ، وأصابها في رأسها.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن باولو روبرتو، ٣٦ سنة، هارب منذ ٢٧ نوفمبر الماضي، وكان متزوجا من الفتاة البالغة من العمر ٢٣ عاما، والتي تعمل في ولاية ريو غراندي، ولديهما ابنة صغيرة لا يتجاوز عمرها عام واحد.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين السابقين انفصلا نتيجة خلافات، وأن “باولو” أراد الانتقام من زوجته فأطلق على وجهها الرصاص وأصابها بشكل مباشر وتم نقلها إلى المستشفى.

وأظهرت كاميرات المراقبة في محل الملابس لحظة الهجوم والذي يبدو للوهلة الأولى أنه “هجوم مسلح” لكن في الحقيقة أن الزوج أراد الانتقام من زوجته السابقة.

وظهرت المجني عليها وهي ترقد على نقالة داخل المستشفى وتم الإعلان عن وفاتها في ٢٩ نوفمبر، وتبين أن “باولو” زارها في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.