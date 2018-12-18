شاهدوا.. سيلفي ينقذ فتاة مصرية من الانتحار غرقاً بالإسكندرية

أنقذ سيلفي التقطته فتاة مصرية وشقيقها، فتاة أخرى من الانتحار غرقاً في البحر المتوسط عند كوبري ستانلي الشهير بالإسكندرية.

وروت فتاة مصرية تدعى سارة طلعت الواقعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، حيث قالت إنها كانت تلتقط سيلفي لها ولشقيقها الصغير عند كوبري ستانلي، وفوجئت في خلفية الصورة بفتاة تقف على سور الكوبري، وتحاول القفز في المياه.

وأضافت أنها توجهت على الفور للفتاة وطالبتها بالنزول خشية السقوط في مياه البحر والغرق، لكن الأخيرة طلبت منها أن تذهب لشاب كان يقف بعيدا عن الكوبري وتخبره أن نيرة وهو اسمها ألقت بنفسها في البحر وانتحرت.

وقال شهود عيان إن الفتاة تشاجرت مع خطيبها وهددته بالانتحار قبل أن تنفذ تهديدها بالفعل وتلقي بنفسها في المياه وكادت تموت غرقاً، مضيفين أن مجموعة من الشباب والمارة تمكنوا من انتشالها.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة بمياه البحر من أعلى كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية، وتبين من التحقيقات أنها في بداية العقد الثالث من العمر، وتقيم بدائرة القسم، وتم إنقاذها من المارة الذين تصادف تواجدهم بالكوبري، ولم تتهم أحداً بالتسبب في سقوطها. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.