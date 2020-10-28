إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشاب ظهر فيه مرتدياً سرواله الداخلي فقط ،وذلك أثناء تسوّقه داخل إحدى المتاجر.

وبعد أن لاقى الفيديو إنتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الإجتماعي، تبيّن أن الرجل ويدعى “​كريستوفر نودين​”، من مدينة “نيوبورت” في دولة “ويلز”، قرر أن يتسوّق بسرواله الداخلي، إحتجاجًا على القواعد الجديدة الصارمة التي قامت متاجر مدينة “ويلز” بفرضها، وإقتصرت على منع المتسوقين من المرور في الممرات التي تبيع المنتجات الثانوية، مثل الملابس والأدوات المنزلية، وذلك تنفيذاً للقرارات الحكومية الجديدة التي وضعت لمحاربة تفشي وباء كورونا المستجد، ما أثار إستغراب متسوقي “ويلز”.