شاهدوا.. شاب يرمي بجسده فوق صديقته لحمايتها من الرصاص في أوهايو!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو للشاب، كامرين كراودر، وهو يحمي حبيبته خلال حادث إطلاق نار عشوائي وسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية.

ويظهر في الفيديو كراودر، الذي أطلقوا عليه لقب “البطل” أثناء هروبه بصحبة صديقته، بريتاني دونجي، فتتعثّر الفتاة وتسقط على الأرض خلال الركض، ليعود لها حبيبها البالغ من العمر 24 عاما، ويرمي بجسده فوقها ويحميها من الرصاصات الطائشة للمسلح الذي واصل إطلاق النار.