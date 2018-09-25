شاهدوا.. شرطي سير يوبخ نائبًا بالبرلمان في الشارع العام بالأردن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر شرطي سير يوبخ نائبًا في البرلمان.

وقال الناشطون، إن “النائب تطاول على الشرطي؛ بسبب أزمة السير في منطقة دوار الداخلية بالعاصمة عمان، فكان الرد قاسيًا من الشرطي”.

واعتبر البعض أن “تصرف رجل الأمن سليم ولا يوجد أحد فوق القانون”، بينما قال آخرون إن “النائب له احترامه وتقديره، ولا نعلم تفاصيل الحادثة”.

ويظهر الفيديو رقيب السير وهو يقول للنائب: “حتى لو أنك نائب، احكي بأدب”.

وفي وقت لاحق، قال النائب عبدالله القرامسه والذي ظهر في الفيديو: “إنه يمر بشكل متكرر من نفس الدوار، وكان يوجد عليه بعض من رقيبات السير اللواتي يقمن بفتح وإغلاق مسارب الدوار لتخفيف الأزمة، والتي لم يتم السيطرة عليها مما أدى إلى إغلاقه، وترتب عليه الأزمة من كافة المداخل والتي لم يعتد عليها كل من يسلك هذا الطريق، بالرغم من عدم وجود رجال السير عليه”.

وأضاف: “أن ذلك استدعى تدخل ذلك الشرطي الذي كان الله في عونه، وهو في وضع لا يحسد عليه من توتر وعصبية وضغط العمل وكثرة أصوات الزوامير من مختلف المسارب”، مبينًا “أنه نظرًا لانتقادي لتلك الأزمة بدون إساءة أدب لا سمح الله معه أو مع غيره، فهذا شيء لم اعتد عليه ولن يكون سوى النقد البناء. وكما لاحظتم لا يوجد كلمة إساءة في الفيديو”.