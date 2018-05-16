شاهدوا صورة سيلفي تسببت بمقتل رضيعة داخل مركز للتسوّق

توفيت رضيعة تبلغ من العمر 10 أشهر بعدما انزلقت من بين ذراعي والدتها على سلم كهربائي في مركز للتسوّق في الهند. وقد قيل إن والدة الضحية كانت تلتقط صورة سيلفي مع زوجها قبل وقوع الحادثة.

واستطاعت كاميرات المراقبة تصوير فيديو وثّق المشهد المأساوي الذي ظهر فيه الثنائي وهو يلتقط صورة سيلفي خارج أحد المحلات في المركز بالقرب من السلم. وسرعان ما مشى الزوجان بعيداً إلا أنهما عادا وصعدا على السلم، في حين كانت الأم تحمل ابنتها الرضيعة بين ذراعيها.



وقال المتسوقون الذين رأوا هذه الحادثة، إن الزوج طلب من زوجته التقاط صورة سيلفي أثناء صعودهما الدرج، ما أدى الى فقدان المرأة توازنها، فارتطمت الطفلة بحاجز حديدي قبل أن تسقط في الفجوة بين الحاجز والمصعد في مركز التسوق في جانجاناجار.

وقد أدّت هذه الحادثة الى إصابة المتسوقين بالهلع، فهرعوا لمحاولة مساعدة الطفلة التي توفيت فور ارتطامها بالأرض. بعد ذلك، تمّ نقل الرضيعة الى المستشفى حيث تمّ إعلان وفاتها.

إشارة الى أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة.