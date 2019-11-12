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شاهدوا.. طفل سوري معنّف في السعودية يثير موجة غضب واسعة

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طفل سوري معنّف في السعودية

طفل سوري معنّف في السعودية

أثار مقطع فيديو لأب سوري مقيم في السعودية وهو يعذب ابنه ، موجة غضب واسعة مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .

وتداول ناشطون عبر تويتر ، فيديو لطفل سوري بدت عليه آثار تعذيب عنيف وأرفوقه بوسم #طفل_سوري_معنف .

وصعد هذا الفيديو للترند العالمي فيما طالب الناشطون الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الاب الذي قيل إنه هو المسؤول عن تعذيب الطفل .

ويظهر في الفيديو المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، وقد ملأت وجهه الكدمات .

و قال الطفل في المقطع إنه يتعرض للضرب من قبل والده، كما ذكر أنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية .

وتبين من خلال متابعة حادثة ظهور الطفل المعنف أن والده يعنفه لغرض التسول فيما جرى اتخاذ الاجراء اللازم تجاه الواقعة .

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