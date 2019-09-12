شاهدوا.. طفل يثير الجدل بسبب تدخينه خلال متابعته مباراة كرة القدم

أثار فيديو لطفل يدخن في إحدى مباريات كرة القدم في تركيا استياء العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وسرعان ما تم الكشف أن الطفل هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما.

والتقط المشهد أثناء حضور المشجع لمباراة حصلت بين ناديي بورصا سبور وبين فنربخشه التركيين.

وتظهر لقطات الفيديو صبيان يجلسان على المنصة. أحدهما يدخن سيجارة ويبدو عمره لا يتجاوز 10 سنوات، وحاول العديد معرفة من هو الطفل وأين كان والديه، إلا أن المفاجأة هي أن الطفل هو رجل يبلغ 36 عاما، وإلى جانبه ابنه، يشاهدان المباراة معا. وبالرغم من ذلك فإن المسؤولية تترتب عليه لأن في تركيا يحظرون ​التدخين​ في الأماكن العامة.