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شاهدوا.. طفل يثير الجدل بسبب تدخينه خلال متابعته مباراة كرة القدم

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KID SPOTTED SMOKING CIGARETTE BY TV CAMERAS AT A FOOtball

أثار فيديو لطفل يدخن في إحدى مباريات كرة القدم في تركيا استياء العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وسرعان ما تم الكشف أن الطفل هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما.

والتقط المشهد أثناء حضور المشجع لمباراة حصلت بين ناديي بورصا سبور وبين فنربخشه التركيين.

وتظهر لقطات الفيديو صبيان يجلسان على المنصة. أحدهما يدخن سيجارة ويبدو عمره لا يتجاوز 10 سنوات، وحاول العديد معرفة من هو الطفل وأين كان والديه، إلا أن المفاجأة هي أن الطفل هو رجل يبلغ 36 عاما، وإلى جانبه ابنه، يشاهدان المباراة معا. وبالرغم من ذلك فإن المسؤولية تترتب عليه لأن في تركيا يحظرون ​التدخين​ في الأماكن العامة.

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