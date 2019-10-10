شاهدوا.. طفل يقتحم الاستديو أثناء بثّ والدته المذيعة خبراً عاجلاً ويربكها

خلال بثّها خبراً عاجلاً عن غارات جوية تركية تجري شمال سوريا بالأمس، تفاجأت المذيعة الأمريكية ​كورتني كوب​، بطفلها يقتحم استوديو الأخبار ويقاطعها مما أشعرها بالإرتباك محاولةً إخفائه من على الكاميرا.

ويبدو من خلال الفيديو الذي نشرته لاحقاً قناة NBC NEWS، التي حصل هذا الموقف على شاشتها، أن محاولات كوب بإخفاء إبنها لم تجدي نفعاً، إذْ اقترب منها وأمسك بكتفها وحاول لفت انتباهها بمناداتها، لتضحك قائلةً: “أعتذر منكم، ابني هنا”، لتكمل إذاعة الخبر بشكل طبيعي، ليتّضح فيما بعد بأنه تم إبعاد الطفل عن الاستديو.

وعلّقت القناة على الفيديو:” في بعض الأحيان بعض الأخبار العاجلة غير المتوقعة، تحدثُ ونحن نقدم الأخبار العاجلة”، فيما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصرف كوب الشجاع، وقدرتها على التفاعل بشكل طبيعي مع الموقف.