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شاهدوا كاميرا مراقبة تفضح محاولة مصري اغتصاب فتاة في مدخل عمارة باليابان

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اعتقلت السلطات اليابانية رجل مصري ، تحرش بفتاة عشرينية وحاول اغتصابها وفضحته الكاميرات .
وكان المصري “أسامة شوقي زكي أبو الفتوح” ، عائداً من عمله ويقود دراجة نارية ، في حي Nerima ، حين لمح فتاة عشرينية وهي تتوجه إلى العمارة التي تقيم فيها ، فتتبعها “أبو الفتوح” بهدف التحرش بها .
ووفقاً لوسائل إعلام عالمية، فقد وصل خلفها حتى مدخل العمارة وانقض عليها معتقداً أنها سوف تستسلم له ، لكن الفتاة فاجئته بالمقاومة ، وحاول طرحها أرضاً بالقرب من المصعد ولكنها ظلت تصرخ حتى غادر المكان وهرب سريعاً .
وبعد 45 يوماً من المطاردة تمكنت الشرطة من القبض عليه ، وعند مواجهته بجريمته نفى ما حدث بالرغم من عرض تسجيل كاميرات المراقبة أمامه .

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