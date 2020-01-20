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شاهدوا كويتي يمشط شعر زوجته ويقومان بحركات مثيرة.. ومغردون يصفون الفيديو بالمخل والفاضح

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نشر حساب “ديوان الكويت” مقطع فيديو لسيدة كويتية وزوجها يقومان خلاله بحركات مثيرة فيما تستعرض الزوجة جسدها أمام الكاميرا.

وطالب الحساب في تغريدة له إدارة الجرائم الالكترونية “بالتدخل لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتي” بينما طالب مغردون ونشطاء بإلقاء القبض على الزوج والزوجة اللذان ظهرا في المقطع.
وسخر كثير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من جسم المرأة وصفوه بالجسم “السمين” والغير مثالي حتى تستعرضه في مقطع فيديو كما فعلت، فيما وصف مغرد آخر جسم المرأة الكويتية بـ”الجسم المضروب” بحسب تعبيره.

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