شاهدوا.. كيت ميدلتون تمضي ليلتين بالسرّ في مستشفى ولادة في لندن

من المعروف أن دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ تُبدي إهتمامًا كبيرًا بالأطفال وكل الأمور والقضايا التي تتعلق بهم، ومن هنا، قامت ميدلتون بقضاء ليلتين سراً في وحدة الأمومة في جناح الولادة المزدحم بمستشفى كينغستون في مدينة لندن.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذا المستشفى استقبل أكثر من 5900 طفل في جناح الولادة في عام 2018 فقط بالإضافة إلى أنه يقدم خدمة الولادات الطارئة في المنازل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر افتتحت الأميرة كيت وهي المستشارة الملكية للأطفال في دار رعاية الأطفال إيست أنجليا (EACH) الذي بلغت تكلفتها ما يقرب من 12 مليون دولار، والتقت الاميرة بالأطفال والأسر الذين يتلقون الدعم من المستشفى وقامت بجولة في المستشفى.