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شاهدوا.. كيف حولت الحرائق منطقة “الدامور” بلبنان إلى “مقبرة للسيارات”

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انتشر على مواقع التواصل، صورًا تكشف حجم الدمار الذي حل بمنطقة “الدامور” بلبنان بسبب الحرائق المشتعلة هناك، وكيف تحولت إلى “مقبرة للسيارات”.

وبحسب صور متداولة؛ يظهر فيها “مقبرة السيارات” تلك، وقد اتت عليها النيران وهي مركونة بإحدى شوارع المنطقة، بينما وقف أصحابها ينظرون إليها في تحسر بالغ.
وتشهد لبنان موجة من الحرائق منذ أمس، في المناطق الساحلية، الدامور، الدبيّة والمشرف، ومزرعة يشوع وغيرها من المناطق في الشمال والجنوب التي أضحت بفعل الحرائق مناطق منكوبة، كما ساهمت الرياح الشديدة التي وصلت سرعتها إلى أكثر من 50 كلم في امتداد النيران وصعوبة السيطرة عليها.

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