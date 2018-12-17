شاهدوا لقطات صادمة لـ«شاحنة» تسقط من أعلى تل وتضرب حديقة للأطفال

نشر موقع ميرور لقطات صادمة لشاحنة تخرج عن السيطرة وتسقط من تل شديد الانحدار وتضرب حديقة مائية للأطفال.

رصدت الكاميرات في شبه جزيرة القرم المشهد المرعب، وظهر السائق ينجح في الخروج من الشاحنة بعدما تعطلت الفرامل، لكن سرعان ما انزلقت السيارة أسفل التل وضربت الحديقة.

وذكر الموقع أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتم إغلاق الحديقة التابعة لأحد الفنادق.

وقالت وزارة الداخلية إن السائق فقد السيطرة على الشاحنة، ويجرى الآن تحقيقا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحادث.

وقال أحد السكان المحليين إنه كان من الممكن أن يتحول الحادث لكارثة خلال موسم الصيف عندما تكون الحديقة المائية مليئة بالسياح.

ويقوم الفندق حاليا بتقييم الأضرار التي لحقت بالمتنزه، في حين ادعى السائق أن الفرامل تعطلت ويجرى الآن استجوابه من قبل الشرطة.